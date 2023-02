Custodia del Creato: Pontificia Facoltà Auxilium-Terra e Missione-Greenaccord, sabato secondo appuntamento del percorso interdisciplinare di ecologia integrale

È in programma per sabato 18 febbraio, presso l’aula magna “Giovanni Paolo II” della Pontificia Facoltà di Scienze dell’Educazione “Auxilium” di Roma, il secondo appuntamento del percorso interdisciplinare di ecologia integrale “Custodi del Giardino”, promosso dal Circolo Laudato si’ della Facoltà in collaborazione con le associazioni Terra e Missione e Greenaccord. Dalle 9 alle 13 si parlerà de “Il mare: una risorsa preziosa del nostro territorio”. Dopo il saluto di mons. Gianrico Ruzza, vescovo di Civitavecchia-Tarquinia e di Porto-Santa Rufina, interverranno il navigatore e pedagogista Mauro Pandimiglio, direttore della scuola di vela inclusiva Maldimare, sulla “Pedagogia del mare” e Marco Marcelli, docente di Oceanografia biologica e applicata all’Università degli studi della Tuscia, su “Il mare di Roma: caratteristiche e problematiche del litorale del Lazio”. Dopo una breve pausa, si proseguirà con Angela Caponnetto, giornalista di Rai News 24, e Maria Rosa Venturelli, missionaria comboniana e vicepresidente Associazione Comboniana Servizio emigranti e profughi, che rifletteranno sul tema “Da questa parte del mare: accoglienza e integrazione dei migranti”. La mattinata sarà moderata da Anna Moccia, giornalista e founder della rivista e associazione Terra e Missione, e introdotta da suor Linda Pocher, docente di Teologia dogmatica. Come per il precedente, anche l’incontro del 18 febbraio è valido per la formazione professionale continua dei giornalisti.