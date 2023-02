Gmg 2023: Lisbona, presentato il nuovo sito web ufficiale in 5 lingue

Presentato oggi, dalla Fondazione Gmg Lisbona 2023, il nuovo sito web della Giornata, con nuove immagini e contenuti disponibili nelle cinque lingue ufficiali dell’incontro: portoghese, inglese, spagnolo, francese e italiano. L’obiettivo, spiega il Comitato organizzatore locale (Col) della Gmg, è “offrire un’esperienza di navigazione più accattivante e accessibile da ogni luogo e da ogni dispositivo e che consentire un accesso alle informazioni sulla Gmg aggiornate quotidianamente”. Ana Alves, direttrice della Comunicazione della Gmg Lisbona 2023, sottolinea l’importanza del lancio di questo novo sito “affinché i giovani di tutto il mondo si sentano invitati a Lisbona 2023 e perché possano seguire il cammino di preparazione in vista dell’evento. Il pubblico giovane valorizza particolarmente i mezzi digitali ed è perciò essenziale mettere a disposizione soluzioni digitali moderne e funzionali”. Secondo Raquel Andrade Neves, direttrice di Comunicazione istituzionale e d’impresa di Altice Portugal, partner della Gmg, “attraverso la nostra tecnologia, le nostre reti e infrastrutture e il nostro know-how vogliamo offrire la migliore esperienza possibile a chi partecipa a questo evento e a chi ci visita, in un momento così importante e simbolico per la vita di centinaia di migliaia di persone”.