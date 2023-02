Ambiente: Ue, 50 milioni dalla Bei per impianti fotovoltaici ed eolici in Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia. Gentiloni, “energia pulita per le famiglie”

La Banca europea per gli investimenti (Bei), con il sostegno del programma InvestEu, ha concesso un prestito di 50 milioni di euro ad Asja Ambiente Italia, con sede a Torino, per cofinanziare la costruzione di impianti fotovoltaici ed eolici in Basilicata, Campania, Sardegna e Sicilia. I nuovi impianti saranno operativi entro il 2027. Lo comunica in una nota la Commissione Ue. In particolare, il prestito della Bei contribuirà allo sviluppo e al cofinanziamento della costruzione di nove impianti di piccole e medie dimensioni per la produzione di energia rinnovabile: due parchi eolici in Basilicata e Campania, la ristrutturazione di un parco eolico in Sicilia e sei progetti fotovoltaici in Basilicata, Sicilia e Sardegna. I nuovi impianti avranno una capacità totale di 238 megawatt di picco (MWp) e produrranno circa 460 gigawattora (GWh) di energia all’anno, pari al consumo energetico annuale di 190mila famiglie italiane. “Accelerare la transizione verde in Europa è una priorità assoluta. Questo progetto è un ottimo esempio del potenziale di InvestEu per accelerare la nostra transizione verde. Sono lieto che, grazie a questo accordo, InvestEu stia contribuendo a sfruttare l’energia eolica e solare in Basilicata, Sardegna e Sicilia per fornire energia pulita e rinnovabile a migliaia di famiglie in Italia”, ha detto il commissario per l’economia, Paolo Gentiloni.