Malattie infantili: la Marina militare aderisce alla campagna “Cerco un Uovo Amico” dell’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma

(foto Marina militare)

La Marina militare aderisce alla campagna “Cerco un Uovo Amico”, per sostenere la ricerca scientifica in favore di bambine e i bambini con neuroblastoma, tumore che colpisce generalmente in età prescolare, prima causa di morte entro il primo anno di vita e terzo tumore per frequenza dopo le leucemie e i tumori cerebrali pediatrici.

La campagna, che attraverso un piccolo gesto vuole regalare un futuro ai bambini ammalati di neuroblastoma, è promossa dall’Associazione italiana per la lotta al neuroblastoma, ed è patrocinata dallo Stato maggiore della Difesa. Si può scegliere di aderire alla campagna tramite il sito dell’associazione, telefonando ai numeri 010-9868319 / 010-9868320 o scrivendo all’indirizzo di posta elettronica pasqua@neuroblastoma.org.