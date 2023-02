Pellegrinaggi: a settembre in Turchia sui passi di san Paolo e dell’evangelista Giovanni con approfondimento biblico sui due apostoli

Un pellegrinaggio-studio in Turchia, con la visita ai principali siti archeologici delle Chiese fondate da san Paolo e dall’evangelista Giovanni, ed un approfondimento biblico dell’attività missionaria dei due apostoli e della vita delle loro comunità cristiane. La proposta, in programma dal 18 al 28 settembre prossimi, è del vescovo emerito di Cuneo e di Fossano, mons. Giuseppe Cavallotto.

Dopo la visita a Gaziantep e ad Antiochia, il viaggio, da est a ovest, proseguirà verso Istanbul sostando in alcune significative località evangelizzate da Paolo e Giovanni. Insieme a visite archeologiche, ogni giorno sono previste lezione bibliche proposte dal biblista don Michelangelo Priotto e da altri docenti. Il pellegrinaggio, inoltre, sarà arricchito da incontri con alcuni rappresentanti della Chiesa cattolica e ortodossa.

La proposta è rivolta, innanzitutto, a presbiteri e diaconi ma la partecipazione è aperta anche a persone consacrate e catechisti interessati all’approfondimento biblico. Chi è interessato è pregato di comunicare, entro febbraio, la propria disponibilità all’Ufficio Pellegrinaggi di Cuneo.