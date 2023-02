Papa Francesco: “non si può balconear”, “non esistono cristiani di serie A e di serie B”

“Non si può ‘balconear’, stare alla finestra a vedere la vita che passa. Bisogna prendere l’iniziativa, bisogna rischiare, camminare, incontrare. Solo così possiamo far crescere comunità con il volto di madre e uno stile di fraternità effettiva, dove tutti hanno un cuore solo e un’anima sola e fra loro tutto è comune”. È il monito del Papa, durante l’udienza concessa ai i responsabili del Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa cattolica della Conferenza Episcopale Italiana. “Il Sovvenire è un modo concreto di esprimere la partecipazione, di rendere presente quel vincolo di amore che ci lega gli uni agli altri”, ha sottolineato Francesco: “Nella relazione con Gesù, non esistono cristiani di “serie A” e di “serie B”, tutti siamo figli dell’unico Padre, fratelli e sorelle.”