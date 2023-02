“Nelle regioni del Sud della Turchia, a causa del sisma, quasi 4 milioni di bambini non hanno accesso all’istruzione”. Lo dichiara Andrea Iacomini, portavoce dell’Unicef per l’Italia. “In un periodo terribile in cui questi poveri piccoli hanno perso tutto, non avere la possibilità di studiare e apprendere insieme ai loro compagni – spiega – potrebbe incidere in maniera significativa sugli effetti collaterali già gravi derivanti dal terremoto”.