Cultura: Rossano, domani si presenta la collezione del Museo diocesano di Oppido-Palmi

Quarto appuntamento di approfondimento sui Musei diocesani di Calabria nel salone degli Stemmi della Curia dell’area urbana di Rossano (Cs). Protagonista dell’incontro di domani, venerdì febbraio (ore 17), il Museo diocesano di Oppido-Palmi, rappresentato da mons. Franco Milito, vescovo di Oppido Mamertina-Palmi e dal direttore Paolo Martino. “Le opere che costituiscono l’attuale collezione del Museo di Oppido – si legge nel comunicato del Museo del Codex dell’arcidiocesi di Rossano-Cariati – appartengono a varie tipologie artistiche e a diversi periodi storici, fornendo un campionario completo degli oggetti utilizzati durante le funzioni liturgiche”. Si tratta “di un Museo in continua evoluzione che vuole offrire sempre maggiori servizi e informazioni, fruibile non solo dalle comunità locali, ma anche da quelle straniere, per le quali è stato predisposto un sistema comunicativo multilingue”. L’evento “I Musei diocesani di Calabria si raccontano” rientra nel programma di appuntamenti per i 70 anni del Museo diocesano e del Codex.