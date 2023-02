Diritti e libertà: Roma, il 17 e 18 febbraio convegno “Pluralismo religioso, integralismi, democrazie”

“Pluralismo religioso, integralismi, democrazie”. Questo il tema al centro del convegno in programma, a Roma, venerdì 17 (dalle 9.30 alle 16.30 presso la Sala della Chiesa Valdese in via Marianna Dionigi, 59) e sabato 18 febbraio (dalle 9.30 alle 12.30 presso la Biblioteca centrale giuridica del Palazzo di Giustizia). L’appuntamento è promosso dalla Fondazione Lelio e Lisli Basso, dalla Rivista e Centro studi Confronti, dalla Biblioteca centrale giuridica, dalla rivista Questione Giustizia e dalla Federazione delle Chiese evangeliche in Italia.

Il 17 febbraio, dopo i saluti di apertura affidati a Giacinto Bisogni, presidente di Sezione della Corte di Cassazione, e a Daniele Garrone, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei), il primo panel su “Il contesto internazionale” vedrà gli interventi di Franco Ippolito, Paolo Naso e Kristina Stoeckl. Il secondo panel, su “Fedi e religioni: una dialettica crescente”, sarà affidato a Fausto Tortora, Giancarlo Gaeta, Simone Gaboriau, Giacomo Marramao. Nel pomeriggio i lavori riprenderanno con un approfondimento su “L’Unione europea e il caso italiano” affidato a Giovanni I. Giannoli, Ilaria Valenzi, Pamela Harris e Maurizio Ambrosini. La giornata si concluderà con il panel “La laicità cercata nel quotidiano”, a cura di Claudio Paravati, Tobia Zevi e Carla Fermariello. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle confessioni religiose: sono stati invitati Alessandro Benedetti, Fabrizio D’Agostino, Noemi Di Segni, Maria Angela Falà, Daniela Gean, Hamsananda Giri, Yassine Lafram, Carmine Napolitano, Adele Orioli, Yahya Pallavicini, Giosuè Papagna, Riccardo Plati, Abdellah Redouane, Davide Romano, Filippo Scianna, Remo Sicardi, Siluan Șpan.

La giornata di sabato 18 febbraio si aprirà con l’introduzione di Franco Ippolito; spazio poi al primo panel “La legge che non c’è?” a cura di Giuliano Amato, Alessandro Ferrari, Jlia Pasquali Cerioli, Alberto Melloni, Valdo Spini e Roberto Zaccaria moderati da Ilaria Valenzi. Seguirà il panel “La legge da votare” al quale interverranno i parlamentari Elena Bonetti, Maria Domenica Castellone, Alessandro Cattaneo, Cecilia D’Elia, Giuseppe De Cristofaro, Riccardo Magi e Lucio Malan moderati da Claudio Paravati.