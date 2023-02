Ucraina: diocesi Cremona, domenica in cattedrale messa di rito orientale per la pace con profughi e volontari Caritas

A un anno dallo scoppio del conflitto in Ucraina, la Caritas diocesana di Cremona promuove un momento di incontro e di preghiera per la pace. L’evento, si legge in una nota, è aperto a tutti e in particolare ai profughi ucraini che sono sul territorio, agli operatori e ai volontari Caritas che li stanno accogliendo e accompagnando e alle tante realtà che stanno collaborando per affrontare questa emergenza. L’appuntamento è per domenica 19 febbraio con il ritrovo fissato alle 14.15 in piazza del Comune a Cremona: alle 14.30 è prevista una visita guidata alla cattedrale a cura di CrArt. Alle 15 nella cripta del duomo sarà celebrata la messa in rito cattolico orientale e lingua ucraina, presieduta da don Vasil Merchuk e al termine della quale il vescovo Antonio Napolioni porterà il proprio saluto. Il pomeriggio si concluderà quindi presso la sede di Caritas cremonese, in via Stenico, con un rinfresco.

“Nel frattempo – prosegue la nota –, continua in tutto il territorio diocesano l’accoglienza della popolazione ucraina in fuga dalla guerra. Da 148 persone accolte all’inizio del conflitto, oggi sono 75 quelle rimaste nel nostro territorio. C’è chi vuole rimanere in Italia e costruirsi un nuovo futuro qui; chi ha lasciato i propri cari in Ucraina e vorrebbe tornare per riprendere la sua attività lavorativa e rivedere familiari e amici, ma non lo fa perché i bombardamenti continuano; chi è tornato in Ucraina nonostante la situazione critica e ha ancora bisogno di sostegno economico e alimentare”. È possibile sostenere l’attività della Caritas cremonese, in sinergia con le Istituzioni, per aiutare i profughi con una rete capillare di accoglienza a.

L’emergenza, dunque, continua e Caritas cremonese è tuttora attiva sul territorio diocesano, in sinergia con le Istituzioni, per aiutare i profughi organizzando una rete capillare di accoglienza. Informazioni su caritascremonese.it.