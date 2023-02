Magistero sociale di Papa Francesco: Roma, il 17 febbraio in Bankitalia una conferenza di mons. Baturi

Si svolgerà il 17 febbraio alle 11, presso il Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d’Italia, la conferenza del segretario generale della Cei mons. Giuseppe Baturi, sul tema “Dieci anni di magistero sociale di Papa Francesco”, davanti a una platea di ministri e parlamentari, giudici costituzionali e alti magistrati, dirigenti dello Stato e presidenti di enti pubblici, esponenti del mondo dell’economia e del lavoro, dell’industria e del sindacato, rappresentanti Onu e ambasciatori dei cinque continenti. L’evento, organizzato dall’Ente nazionale per il microcredito, sarà aperto dall’indirizzo di saluto del vicedirettore generale della Banca, Piero Cipollone, e introdotto dal presidente dell’Ente per il microcredito, Mario Baccini. Modererà il vaticanista Piero Schiavazzi.

“La finanza etica, anche attraverso gli strumenti del microcredito, è una componente importante del magistero sociale, che con Papa Francesco ha trovato straordinario impulso, per rimettere al centro i bisogni della persona e offrire una prospettiva d’inclusione a coloro che non potrebbero averne”, spiega Baccini. In questi 10 anni, prosegue, “Francesco ha voluto affrontare in profondità ogni singolo aspetto della dottrina sociale, ribadendo quanto il lavoro sia il fondamento dello sviluppo umano integrale. Un ringraziamento particolare va alla Banca d’Italia che ha voluto ospitare un evento sul magistero sociale della Chiesa, in un dialogo aperto con una prospettiva economica che riparte dalla persona”.