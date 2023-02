Azione Cattolica: da domani a Roma il convegno nazionale “Tieni il tempo, accompagnati a diventare adulti”

“Dopo essersi soffermato sulle mille sfaccettature dell’adulto che ritroviamo oggi nella generazione degli over30, il settore Adulti di Azione cattolica italiana ha deciso di promuovere una tre giorni dedicata alla riflessione e al confronto su come accompagnare i più giovani a entrare nella vita adulta”. Lo si legge in un comunicato diffuso dall’associazione. “L’attenzione alla fascia di età degli adulti-giovani è in effetti per l’Ac fondamentale e cruciale per la vita della Chiesa e dell’associazione; ma più che altro ‘tenere il tempo’ della vita degli adulti giovani è importante per non lasciarli soli, per accompagnarli in una fase in cui le scelte stravolgono il vivere e rischiano di farli sentire ‘fuori’ perché non più in grado di seguire i ritmi pastorali e associativi che sono tipici soprattutto dell’età giovanile”. A partire da domani pomeriggio si svolge dunque il convegno “Tieni il tempo, accompagnati a diventare adulti”, a Roma dal 17 al 19 febbraio (presso Casa San Juan de Ávila in via di Torre Rossa, 2). Più di 200 i partecipanti provenienti da un centinaio di diocesi italiane. Intervengono, tra gli altri: don Giovanni Berti, parroco e vignettista; Emanuela Gitto, vicepresidente nazionale Ac per il settore Giovani; don Sergio Massironi, teologo e direttore di ricerca presso il Dicastero vaticano per il servizio dello sviluppo umano integrale; Alberto Pellai, psicoterapeuta; Kristine Maria Rapino, scrittrice e docente di scrittura creativa; Matteo Sabato, educatore alla lettura. Insieme ad esperti di lavoro di gruppo e di improvvisazione teatrale. A coordinare i lavori del Convegno i vicepresidenti nazionali Ac per il settore Adulti, Paola Fratini e Paolo Seghedoni, cui sono affidate le conclusioni domenica mattina. Con loro l’assistente centrale per il settore Adulti di Ac, don Fabrizio de Toni.