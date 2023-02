Diocesi: Prato, sabato 18 febbraio il vescovo Giovanni Nerbini dialoga sull’uomo di oggi con la psichiatra Teresa Zucchi

Al via a Prato il nuovo ciclo di incontri promosso dal Gruppo storico di San Domenico, pensato per riflettere su “L’uomo di oggi e il cambiamento”. Il primo appuntamento è per sabato 18 febbraio dalle ore 21, nei locali di San Domenico, con il vescovo Giovanni Nerbini e la psichiatra e psicoterapeuta Teresa Zucchi, che dialogheranno su “L’uomo di oggi, il cambiamento, l’uomo e la famiglia”. Introduce Lucia Biancalani. L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza, la conferenza sarà preceduta da un buffet, con inizio alle 19,30, il cui ricavato sarà devoluto alle famiglie che stanno attraversando un periodo di difficoltà.

Gli incontri, si legge in un comunicato, “proseguiranno poi nei prossimi mesi ed hanno l’obiettivo di riflettere, insieme ad esperti di vari settori, sui cambiamenti che si sono succeduti nel corso del tempo, quali per esempio la pandemia e la crisi energetica, e capire quanto hanno influito e continuano a incidere nella vita quotidiana, nel rapporto tra le persone, nelle famiglie e nel mondo del lavoro”.

Per avere ulteriori informazioni e prenotare, è possibile scrivere una mail a info@sandomenicogrst.it o consultare la pagina Facebook del Gruppo storico San Domenico.