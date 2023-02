Diocesi: Reggio Calabria-Bova, domani l’arcivescovo Morrone all’apertura di una mostra commemorativa di suor Maria Salemi

La comunità di Reggio Calabria non dimentica suor Maria Salemi: per lei una mostra commemorativa alla chiesa di “Gesù e Maria” nel centro storico cittadino. L’apertura con l’arcivescovo di Reggio Calabria-Bova, mons. Fortunato Morrone, è prevista venerdì 17 febbraio; l’iniziativa è promossa dalle Figlie di Maria Santissima Corredentrice.

“Suor Maria Salemi, discepola e missionaria di Cristo” è il titolo della mostra commemorativa che avrà luogo presso la Chiesa di Gesù e Maria a Reggio Calabria dal 17 febbraio al 14 aprile. Questo momento di ricordo della fondatrice delle Figlie di Maria Santissima Corredentrice è stato organizzato dalla stessa Congregazione in occasione del quinto anniversario dalla nascita al cielo di quella che tutti chiamavano “la direttrice”. Il momento inaugurale sarà una celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Morrone, presidente della Conferenza episcopale calabra, venerdì 17 febbraio, alle 17.30. Successivamente si terrà l’inaugurazione della mostra che resterà esposta fino al prossimo 14 aprile dal lunedì al sabato, al mattino, dalle 10 alle 12, e al pomeriggio, dalle 16 alle 17.

La chiesa di Gesù e Maria si trova in via Torrione, 101, nel cuore del centro storico di Reggio Calabria ed è uno scrigno di ricordi per le Figlie di Maria Santissima Corredentrice. “Questi due mesi di esposizione saranno l’occasione per la comunità reggina di fare memoria di una religiosa che si è spesa per i bambini poveri del territorio diventando punto di riferimento e segno profetico della presenza di Dio grazie all’opera – ancor oggi attiva – di Villa Bethania”, si legge sul sito dell’arcidiocesi.