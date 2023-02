Tratta: Piacenza-Bobbio, sabato mons. Cevolotto presiede una celebrazione in duomo

In occasione della Giornata internazionale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone, che si celebra l’8 febbraio di ogni anno in memoria di Santa Bakhita, sabato 18 febbraio il vescovo di Piacenza-Bobbio, mons. Adriano Cevolotto, presiederà in duomo alle 18 una celebrazione eucaristica.

In una nota, la diocesi ricorda che la Comunità Papa Giovanni XXIII ha attivato nel territorio piacentino una unità di strada che, grazie al supporto di volontari, da dieci anni esce settimanalmente per incontrare le giovani donne, talvolta minorenni, trafficate e sfruttate dal racket della prostituzione e dai clienti italiani che approfittano della loro condizione di vulnerabilità. “Ogni tanto qualcuna di loro trova il coraggio di scappare – spiegano i volontari –. Allora la accogliamo nelle nostre case famiglia, e inizia un lungo percorso di superamento dei traumi subiti e di recupero della piena di dignità. Ma tante altre non ce la fanno. Solo un intervento coordinato, che coinvolga in maniera decisa tutte le istituzioni, può sradicare questo inaccettabile fenomeno”.