Sardegna: Caritas, domani presentazione del XVIII Report su povertà ed esclusione sociale nell’isola

Venerdì 10 novembre, in vista della VII Giornata mondiale dei Poveri indetta da Papa Francesco, alle 9 nella sala conferenze dell’Unione Sarda a Cagliari si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del XVIII Report regionale su povertà ed esclusione sociale 2023 e del VII Rapporto annuale 2023 “Lavoro, indice di dignità. Contro la povertà lavorativa: progetti, persone ed esperienze” realizzati dalla Delegazione regionale Caritas Sardegna. Durante l’incontro, si legge in un comunicato di Caritas Sardegna, verranno esaminate le problematiche emergenti relative alla povertà e ai bisogni rilevati sul territorio regionale nel 2022/2023, sulla base dei dati forniti dai Centri d’ascolto delle Caritas diocesane della Sardegna. Il Rapporto di quest’anno contiene un approfondimento sul tema del lavoro povero in Sardegna. “Il grande lavoro di raccolta e analisi dei dati da parte di Caritas Sardegna – commenta il delegato regionale Caritas don Marco Statzu – restituisce un quadro complesso di problematiche che meritano una speciale attenzione da parte della comunità cristiana e da parte degli amministratori e della politica: se è vero che il primo e più consistente aiuto resta quello di viveri e beni di prima necessità, le Caritas diocesane operano per un miglioramento globale delle condizioni umane e culturali delle persone che a noi si rivolgono, puntando a far uscire le persone dal degrado e dalla mancanza di autonomia. I poveri non sono numeri, ma volti e relazioni, e tuttavia le statistiche sono necessarie perché ci rendiamo conto di quanto facciamo e di quanta strada ancora c’è da fare perché sia rispettato anche nella nostra Sardegna il diritto a una vita dignitosa”. Aprirà i lavori mons. Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei, seguiranno la presentazione del XVIII Report su povertà ed esclusione sociale in Sardegna 2023 da parte di Raffaele Callia, responsabile del Servizio studi e ricerche della Caritas regionale e l’illustrazione del VII Rapporto annuale 2023, dal titolo “Lavoro, indice di dignità. Contro la povertà lavorativa: progetti, persone ed esperienze” da parte di Maria Chiara Cugusi, referente del Servizio comunicazione della Caritas regionale. Coordina i lavori don Marco Statzu, delegato regionale Caritas Sardegna.