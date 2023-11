Cinema: al via il 29° MedFilm Festival, in cartellone 40 Paesi, focus sulla Spagna e un omaggio a Maria Callas. In evidenza “Voci dal carcere”

Ph. Sir

Si tiene a Roma dal 9 al 19 novembre il 29° MedFilm Festival diretto da Ginella Vocca. Sono 40 i Paesi invitati per un viaggio tra storie, culture e tradizioni da sempre intrecciate e vicine. Una rassegna che per 11 giorni offre prime visioni, incontri, premiazioni, masterclass e meeting industry, accompagnati da più di 60 ospiti internazionali. Omaggio speciale alla diva della lirica Maria Callas per il centenario della nascita. Ospite d’onore del 29° MedFilm è la Spagna, in occasione delle celebrazioni per il Semestre di Presidenza spagnolo dell’UE. Madrina è l’attrice Ángela Molina, che riceverà il Premio alla carriera.

Per il Concorso ufficiale – Premio Amore & Psiche sono 8 i film in gara: l’iraniano “Endless Borders” di Abbas Amini; l’israeliano “The Vanishing Soldier” di Dani Rosenberg; il tunisino “Behind the Mountains” di Mohamed Ben Attia; il libanese “Dancing on the Edge of a Volcano” di Cyril Aris; dal Marocco “The Mother of All Lies” di Asmae El Moudir; dallo Yemen “The Burdened” di Amr Gamal; lo spagnolo “Matria” di Álvaro Gago (distribuito in Italia da Europictures); e il francese “Le Gang des Bois du Temple” di Rabah Ameur-Zaïmeche. La giuria del Premio Amore & Psiche è composta da: Anna Ferzetti (attrice); Carla Altieri (produttrice); Esmeralda Calabria (montatrice); Annalisa Camilli (giornalista); e Ilaria macchia (sceneggiatrice).

Tra le altre sezioni del 29° MedFilm si segnalano: il Concorso internazionale cortometraggi – Premio Methexis e Premio Cervantes Roma, con 16 titoli da 16 diverse nazioni; la sezione Atlante – Fuori Concorso, con 9 opere realizzate da grandi maestri e giovani autori; MedMeetings, piattaforma dedicata all’industria del Cinema del Mediterraneo per la creazione di sinergie per i professionisti dell’area.

In evidenza la sezione Perle, dedicata al cinema italiano indipendente. Tra i registi invitati: Leonardo di Costanzo insieme a 12 ragazzi dell’Atelier di Cinema del Reale con “Procida”; Fabio Mollo e Alessandra Cataleta con “Semidei”; e Mattia Colombo e Valentina Cicogna con “Sconosciuti puri”. Infine, “Voci dal carcere” – Progetto Methexis, sezione che il Festival realizza in collaborazione con il Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della Giustizia. In programma 8 cortometraggi realizzati da e con detenuti di Brescia, Bologna, Frosinone, Perugia, Roma, Velletri, Pozzuoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Bari.

I luoghi del MedFilm sono: Museo MAXXI, Cinema Savoy, al Museo MACRO, Teatro Palladium, Biblioteche di Roma e Università La Sapienza. Maggiori dettagli sono disponibili sul portale www.medfilmfestival.org.