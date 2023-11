Cultura: “Con gli occhi di Leonardo”, tre incontri a Milano alla scoperta del “genio universale”

Tre incontri dedicati a Leonardo da Vinci: li propongono la Fondazione Ambrosianeum, la Cooperativa In Dialogo e l’Azione cattolica ambrosiana in un ciclo che avrà inizio mercoledì 15 novembre, alle ore 18, a Milano presso la sede dell’Ambrosianeum (via delle Ore, 3), e che proseguirà poi mercoledì 22 e mercoledì 29 novembre. Relatore degli incontri è Luca Frigerio, giornalista e scrittore, che a Leonardo ha dedicato diversi testi divulgativi. Il primo appuntamento, mercoledì 15 novembre, è con il Cenacolo nel refettorio di Santa Maria delle Grazie, “nel cuore del Mistero eucaristico e vertice dell’arte di tutti i tempi (come affermava Goethe)”, spiegano i promotori. Seguirà poi, mercoledì 22 novembre, un “viaggio” nel capolavoro oggi più celebre e ammirato: la Gioconda. Per concludere, mercoledì 29 novembre, un percorso fra le “tracce” del genio toscano a Milano: “opere e lavori di grande importanza, realizzati in due lunghi soggiorni ambrosiani. Dalla statua, mai realizzata, per Francesco Sforza alle carte del Codice Atlantico conservato all’Ambrosiana, passando per la Vergine delle Rocce, il Musico e la Dama con l’Ermellino. Tra studi, feste, missioni, battaglie”. Per informazioni: tel. 02.86464053, info@ambrosianeum.org.