Diocesi: Milano, inizia l’Avvento ambrosiano. Tre iniziative di mons. Delpini: Kaire delle 20.32, meditazioni domenicali e messaggio per la pace

In occasione dell’Avvento ambrosiano – che inizia domenica 12 novembre – torna il “Kaire delle 20.32”, l’appuntamento con i video quotidiani di preghiera e meditazione in cui l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, entra idealmente nelle case dei fedeli della diocesi. “Prosegue così l’iniziativa lanciata in pieno lockdown nella Quaresima del 2020 e ripetuta negli anni successivi”, spiega una nota della diocesi. Un ciclo di meditazioni il cui titolo fa riferimento all’annuncio a Maria dell’Arcangelo Gabriele: “Kaire!”, “Rallegrati” in greco.

La formula di quest’anno prevede che da domenica fino al 23 dicembre ogni settimana le meditazioni ruotino intorno a un tema portante, a un oggetto simbolico, a una parola chiave. Si inizia con la “Settimana dei fiori”, riflessioni che prenderanno lo spunto da fiori (o piante) richiamati nel Vangelo o nella tradizione. Al centro delle riflessioni durante la seconda settimana di Avvento (19-25 novembre) i Salmi e per l’occasione mons. Delpini offrirà le sue riflessioni presso la Biblioteca Ambrosiana davanti ad alcuni antichi volumi della Bibbia. Si prosegue con la “Settimana delle notizie dimenticate”: uno sguardo su vicende significative di solito ai margini del sistema mediatico. Dal 3 al 9 dicembre sarà la “Settimana dei santi” con le registrazioni effettuate nello Scurolo di San Carlo, il luogo che in Duomo custodisce le spoglie di san Carlo Borromeo. E così via, fino a sabato 23 dicembre.

Da domenica 12 novembre sarà dunque possibile pregare con l’arcivescovo ogni sera del tempo di Avvento, alle 20.32, utilizzando i seguenti canali: il portale diocesano (www.chiesadimilano.it) e i social di Chiesa di Milano (YouTube, Facebook, Instagram), Telenova (canale 18 del digitale terrestre) e Radio Marconi. Sul portale e sui social e le preghiere resteranno naturalmente fruibili anche successivamente.

Inoltre, in tutte le domeniche dell’Avvento ambrosiano, in preparazione del Natale l’arcivescovo presiederà in duomo, ore 16.30, il rito dei Vespri proponendo una sua predicazione a partire dal Libro del profeta Isaia.

Una terza iniziativa che coinvolgerà l’arcivescovo nel corso dell’Avvento ambrosiano ha a che fare con la promozione della pace. Nelle prossime settimane mons. Delpini scriverà un messaggio indirizzato alle comunità religiose non cristiane presenti nel territorio della diocesi (ebraiche, islamiche, orientali …). Saranno i preti che già intrattengono relazioni con queste comunità (parroci, decani) a recapitarlo.