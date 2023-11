Diocesi: Caritas Mantova, domenica il vescovo Busca benedirà i nuovi locali di accoglienza per persone senza dimora

A Mantova, i locali che un tempo erano utilizzati come palestra all’interno del Centro pastorale diocesano “Carlo Ferrari” (già sede del Seminario diocesano) a partire da lunedì 6 novembre sono stati adibiti a spazio di accoglienza notturna per persona senza dimora. Il vescovo Marco Busca benedirà questo spazio domenica 12 novembre, Solennità della Beata

Vergine Maria Incoronata Regina di Mantova. In occasione della solennità il presule celebrerà la messa in duomo alle 18.30, che coinciderà anche con l’apertura della visita pastorale alle parrocchie della città; al termine della messa – alle ore 19.30 – insieme agli altri enti che hanno collaborato alla realizzazione dell’iniziativa, il vescovo si recherà nell’adiacente spazio di accoglienza per la benedizione dei locali.

“Lo spazio avrà una capienza massima di 25 posti e offrirà un riparo notturno dalle 20 alle 8.30 del mattino – dichiara Matteo Amati, direttore della Caritas diocesana -. Questo servizio sarà coordinato dalle realtà che da anni lavorano in rete e che si occupano di grave marginalità adulta: il Comune di Mantova che gestisce il dormitorio cittadino, l’associazione Papa Giovanni XXIII che organizza uno spazio diurno per persone senza dimora, e due associazioni legate alla Caritas

diocesana: l’associazione Agape, con il Centro di ascolto Casa San Simone, e Abramo, che partecipa al servizio di pronto intervento sociale. L’obiettivo è di consolidare le sinergie già attive tra i vari soggetti che operano nell’ambito del contrasto ai fenomeni di grave emarginazione e di affiancarsi, senza sostituirsi, alle Istituzioni che hanno responsabilità per legge nei diversi livelli, comunali e di ambito, regionali e statali”.