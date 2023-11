Facoltà Teologica di Sicilia: domani si presenta il volume su “Biblioteca centrale per le Chiese di Sicilia e Biblioteca Mons. Cataldo Naro”

Domani, venerdì 10 novembre, alle 16.30, nella sala di lettura della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, si svolgerà la presentazione del volume “La Biblioteca Centrale per le Chiese di Sicilia e Biblioteca Mons. Cataldo Naro” della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, di Francesca Paola Massara.

Sarà presente il Gran Cancelliere, mons. Corrado Lorefice, arcivescovo di Palermo; moderatori: Rosario Pistone, preside, e Vito Impellizzeri, direttore dell’Istituto Superiore di Scienze Religiose. Relatore sarà mons. Francesco Milito, vescovo di Oppido-Palmi, Storico della Chiesa, già presidente dell’ABEI (Associazione Bibliotecari Ecclesiastici Italiani). Interverrà Raffaele Bonsignore, presidente della Fondazione Sicilia. “L’edizione di un testo sulla storia e la struttura di una delle più importanti Biblioteche di Facoltà Teologica, e di uno dei riferimenti culturali più incisivi della città di Palermo, si trasforma inevitabilmente in una riflessione sulle sue caratteristiche, ruolo e funzione rispetto alle attese della società e del territorio – si legge in una nota di presentazione -. Essa ha accolto la sfida della modernità attraverso la consapevolezza del proprio ruolo culturale: dal modello erudito a quello più ampiamente umanistico e della transizione digitale, la Biblioteca Centrale valorizza il suo prezioso patrimonio antico e, nel contempo, continua a seguire nuovi obiettivi ed a porsi come “fabbrica della conoscenza” e agente di cambiamento”. Il testo non si limita a presentare il patrimonio librario, ma coglie l’occasione per ripensare il rapporto tra cartaceo e digitale; dà spazio alle riflessioni sul ruolo delle biblioteche ecclesiastiche e al rapporto col contesto; una parte, curata da Rita Di Natale, è dedicata allo studio dei preziosi incunaboli.