Diocesi: Trento, da stasera torna il Cineforum dal Vigilianum con tre proiezioni, in preparazione al tempo d’Avvento

Il film siriano Nezouh di Soudade Kaadan, tradotto dalla distribuzione italiana con “Il buco nel cielo” apre oggi, giovedì 9 novembre, una nuova edizione del Cineforum al Vigilianum di Trento, promosso dall’Area cultura della diocesi e in particolare dalla Biblioteca diocesana. Tre appuntamenti settimanali (16 e 23 novembre le altre proiezioni, sempre alle 20.30) in preparazione al tempo d’Avvento.

“Il buco sopra le nostre teste su cui siamo invitati a portare lo sguardo dalla rassegna – spiega la curatrice Cecilia Salizzoni – è in particolare quello prodotto dalle bombe che ormai sembrano piovere un po’ ovunque e sempre più vicino, ma è anche, ad un livello più alto, il segno dell’assenza di Dio sempre più marcata nella nostra società, e il segno del vuoto sempre più disorientante che ci abita”.

“Se per i popoli sconvolti dalla guerra il cambiamento è obbligato e si traduce in prima battuta in uno spostamento materiale, c’è – aggiunge Salizzoni – uno spostamento e un cambiamento che anche noi europei dobbiamo compiere per sanare le lacerazioni prodotte con il nostro modello di vita”. Lo racconta bene il film di Daniele Vicari Orlando (2022) che si avvale della splendida interpretazione di Michele Placido nei panni di un vecchio contadino laziale chiamato inaspettatamente al capezzale del figlio a Bruxelles.

E poi c’è il buco nel cielo che sta al centro del film Soul della Pixar-Disney (2020), a dire la “frattura di fondo da sanare, quella passione per la vita – conclude la curatrice – che sembra non riusciamo più ad accendere e ad alimentare nelle giovani generazioni”.

L’appuntamento con le tre proiezioni (9, 16 e 23 novembre) è alle ore 20.30 al Vigilianum, in via Celestino Endrici, 14 a Trento. Ingresso libero fino ad esaurimento posti con possibilità di parcheggio.