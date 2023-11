Diocesi: Trapani, la mostra su Wolfang Huber al Museo Pepoli. Il vescovo Fragnelli, “un patrimonio di eccezionale valore”

Dopo la “prima” ad Erice, s’inaugura oggi pomeriggio alle 17.30 presso il Museo regionale di Trapani “Agostino Pepoli” la mostra “Wolfgang Hüber. Un argentiere tedesco a Trapani (1764-1780)” a cura di Lina Novara e Pietro Messana. L’esposizione è realizzata in collaborazione con il Mems “Museo di Erice La Montagna del Signore” – diocesi di Trapani e con l’Associazione Amici del Museo Pepoli.

“Ringrazio la direzione del Museo Pepoli per aver voluto ospitare nei suoi spazi questa mostra portandola a conoscenza di un pubblico ancora più vasto di fruitori e di studenti – dice il vescovo Pietro Maria Fragnelli che interverrà all’inaugurazione -. Si tratta di un patrimonio di eccezionale valore che un importante e appassionato lavoro durato anni, ha permesso di valorizzare in maniera adeguata mettendo in luce le competenze artigianali e i contenuti teologici e devozionali: il valore artistico di questi manufatti ma anche il valore spirituale che hanno rappresentato per generazioni. Si tratta di una pagina di storia che riguarda l’intera comunità trapanese che dimostra la centralità religiosa e culturale di questo territorio. Le ulteriori scoperte di questi ultimi anni rivelano il livello raggiunto dagli argentieri che operavano a Trapani e l’obbligo ecclesiale e civile di tramandare una memoria unica che appartiene a tutti”.