Pace: Pax Christi International, il Premio per la Pace 2023 a The Parents Circle – Families Forum

Il Pax Christi International Peace Award 2023 è andato a The Parents Circle – Families Forum (Pcff), l’organizzazione israelo-palestinese che comprende più di 700 famiglie che hanno perso un familiare stretto a causa del conflitto in corso. La cerimonia di premiazione si terrà in Terra Santa, non appena le condizioni lo consentiranno, nel 2024. Nel frattempo, il 10 dicembre prossimo, in occasione della Giornata dei Diritti Umani, si terrà un webinar per presentare l’organizzazione al pubblico e illustrare le motivazioni del premio. Per il Pcff “il processo di riconciliazione tra i due Paesi è una precondizione essenziale per il raggiungimento di una pace duratura”. Di conseguenza, l’organizzazione “impiega tutte le risorse disponibili nei campi dell’istruzione, delle riunioni pubbliche e dei media per diffondere questi concetti”. Recentemente l’organizzazione ha dovuto affrontare restrizioni che le ha impedito di offrire i propri programmi educativi nelle scuole israeliane. Questo divieto, spiegano dal Pcff, priva i bambini e gli adolescenti israeliani della possibilità di acquisire competenze essenziali nella comunicazione costruttiva e nella riconciliazione, elementi fondamentali per promuovere la pace. Nonostante ciò, il Pcff “resta impegnato ad avere un impatto positivo sulla società, nella realizzazione di un ambiente pacifico per i bambini e le loro famiglie”. Assegnando questo premio al Pcff, Pax Christi International vuole mostrare come, “anche quando si sopportano grandi perdite, le persone possono scegliere qualcosa di diverso dalla vendetta e dall’odio”. I direttori congiunti del Parents Circle, Nadine Quomsieh e Yuval Rahamim, nel ricevere la notizia del Premio per la Pace 2023, hanno dichiarato: “Quest’anno consideriamo la nostra missione ancora più importante poiché la violenza, la paura e l’odio stanno aumentando nella regione. Il nostro impegno resta quello di fare tutto il possibile per evitare che sempre più famiglie in questa terra perdano i loro cari. Ringraziamo il consiglio di Pax Christi e speriamo che questo premio aiuti a portare il nostro messaggio a più persone nelle nostre comunità e in tutto il mondo”. Istituito nel 1988, il Premio Internazionale per la Pace Pax Christi premia persone e organizzazioni che si schierano a favore della pace, della giustizia e della nonviolenza in diverse parti del mondo.