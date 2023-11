Comece: assemblea plenaria vescovi Ue. Silva Pereira (vice presidente Pe) su elezioni 2024, “vescovi hanno un ruolo da svolgere per spiegare alla gente la posta in gioco”

Pedro Silva Pereira, vicepresidente del Parlamento Europeo (Foto A. Di Maio)

(da Bruxelles) “Penso che i vescovi abbiano un ruolo da svolgere per spiegare alla gente qual è la posta in gioco. Normalmente l’affluenza alle elezioni europee è inferiore rispetto ad altri tipi di elezioni, perché le persone credono erroneamente che queste elezioni siano meno importanti delle altre ma pensarlo è un grave errore. Stiamo decidendo chi governerà l’Europa e questo ha a che fare con le loro vite. La chiese possono svolgere un lavoro importante per spiegare alla gente che la partecipazione è molto importante”. Lo ha detto, a proposito delle elezioni europee 2024, Pedro Silva Pereira, vicepresidente del Parlamento Europeo, a margine dell’incontro che questa mattina ha avuto presso la sede della Comece di Bruxelles con i vescovi delegati delle Conferenze episcopali dell’Unione Europea, riuniti in assemblea plenaria. “Credo – ha aggiunto – che il dialogo e la cooperazione tra il Parlamento europeo e le altre istituzioni europee e i rappresentanti della Chiesa cattolica qui siano molto importanti. Abbiamo avuto un buon scambio di opinioni sulle prossime elezioni europee e sulle sfide. Quando guardiamo alle elezioni, è naturale chiedersi chi vincerà, quali saranno le tendenze e le maggioranze politiche. Ma quello che ho cercato di spiegare è che le elezioni riguardano anche i contenuti, le politiche e i valori. Ci sarà un dibattito sulle politiche. Ma al di là del dibattito politico, saremo tutti chiamati a confrontarci tra egoismo e solidarietà, umanesimo e attivismo, su ciò che ispira la politica. Solo se riusciamo a vincere la battaglia per i valori, avremmo politiche migliori e forse risultati elettorali non così sbagliati”. Il vice presidente Pereira ha poi espresso parole di gratitudine e stima per Papa Francesco. “una delle cose che ho detto qui oggi è che per fortuna gli interventi di Papa Francesco sono sempre molto attuali su tutti i temi più importanti dell’agenda politica europea. I temi della pace, i temi della povertà e delle disuguaglianze, i temi del cambiamento climatico e il tema delle migrazioni. In tutte le principali discussioni politiche e divisive in Europa, Papa Francesco è stata una voce di grande ispirazione e spero che possa essere ascoltato un po’ di più”.