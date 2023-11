Pace: sabato 11 novembre convegno per avviare progetto tra Rondine e Lateranense

“Studi e ricerche sull’approccio relazionale al conflitto. Prospettive in dialogo sul Metodo Rondine” il titolo dell’iniziativa del convegno che avrà luogo, sabato 11 novembre, alla Pontificia Università Lateranense (Roma), e che avvia il progetto di ricerca tra Rondine Cittadella della Pace e la stessa Pontificia Università, grazie al sostegno della Fondazione Cattolica, che persegue l’obiettivo di offrire delle risposte alle questioni cruciali di una società complessa e conflittuale come quella attuale come il tragico riaccendersi del conflitto armato in Medio Oriente e le drammatiche vicende che affliggono l’Ucraina, il Nagorgo Karabakh, l’Africa e centinaia di altri teatri di guerra dimenticati in tutto il mondo. Al convegno verranno presentate le ricerche che sino ad ora sono state tematizzate e approfondite dal panorama accademico europeo ed extraeuropeo attorno al Metodo Rondine. Il programma prevede una prima sessione con i saluti istituzionali del pro-rettore mons. Riccardo Ferri, del delegato del corso di laurea in Scienze della pace, Giulio Alfano, del segretario generale della Fondazione Cattolica, Adriano Tomba, e di Franco Vaccari, presidente di Rondine e docente di Psicologia del conflitto alla Pontificia Università Lateranense. Ad aprire i lavori Benedetta Sonaglia, ricercatrice e collaboratrice di Rondine Cittadella della Pace che introdurrà gli interventi di Francesca Simeoni, della Université Catholique de Lyon, e di Simone Grigoletto, dell’Università degli studi di Padova. Interverranno anche mons. Nunzio Galantino e Giordano Remondi autori del volume “La strana coppia relazione e conflitto. Sulla rotta del Metodo Rondine”. Tra gli ospiti internazionali si annoverano Gerard Powers, della University of Notre Dame (Usa) e Director of Catholic Peacebuilding Studies, Coordinator of Catholic Peacebuilding Network presso il Kroc Institute for International Peace Studies, Keough School of Global Affairs e Miguel Diaz docente alla Loyola University (Usa), University Chair in Public Service presso The John Courtney Murray, S.J., già ambasciatore per gli Stati Uniti presso la Santa Sede sotto la presidenza di Barack Obama. Le conclusioni saranno affidate a Vaccari.