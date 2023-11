Diocesi: Termoli-Larino, sabato l’incontro “In cammino nel creato” per presentare la “Laudate Deum”

(Foto diocesi Termoli - Larino)

“Lodate Dio per tutte le sue creature”: questo l’invito che Papa Francesco, ancora una volta, rivolge nell’esortazione apostolica “Laudate Deum” a tutta l’umanità per porre l’attenzione sulla cura della casa comune e in modo particolare per ciò che concerne il tema dell’emergenza climatica. Per questo, la diocesi di Termoli-Larino – Commissione Ambiente e lavoro, in collaborazione con le associazioni “Ambiente Basso Molise” e “Il Valore”, risponde all’appello del Papa organizzando una giornata “In cammino nel creato” per presentare la “Laudate Deum” L’appuntamento è sabato 11 novembre, alle 9.30, al Centro di educazione ambientale di Bosco Fantine (Campomarino). Interverranno esperti del settore per affrontare e discutere della questione climatica sotto vari punti di vista al fine di proporre una riflessione integrale sul tema, perché, spiegano gli organizzatori, “la contemplazione della bellezza del creato diventi occasione di lode a Dio e benedizione per l’uomo”.