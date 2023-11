Dialogo e bene comune: Cuneo, il 18 novembre il “Premio internazionale Vassallo Ghibaudo Bernardi” consegnato ad Operazione Colomba

Verrà consegnato sabato 18 novembre, a Cuneo, il “Premio internazionale Vassallo Ghibaudo Bernardi” che, alla sua prima edizione, è stato assegnato ad Operazione Colomba, il Corpo nonviolento di pace della Comunità Papa Giovanni XXIII.

Il riconoscimento – viene sottolineato in un comunicato dei promotori, l’“Associazione don Bernardi e don Ghibaudo” – vuole ricordare Antonio Vassallo, don Giuseppe Bernardi e don Mario Ghibaudo, figure luminose nel buio dell’eccidio di Boves, il primo compiuto dai nazifascisti in Italia nel 1943. I tre operarono e diedero la vita per la salvezza del loro paese, partendo da convinzioni diverse: liberale illuminato ed agnostico è l’imprenditore Antonio Vassallo, preti convintamente dediti alla loro missione don Giuseppe e don Mario, oggi venerati come beati.

Il premio intende “evidenziare la fecondità dell’operare per il bene comune come valore da anteporre alle differenze di vedute o generazionali”. Nell’anno in corso, nel quale ricorre l’80° anniversario del primo eccidio, si è tenuta la prima sezione del premio “Dialogo per il bene comune”. Sono state presentate alla giuria, coordinata dal prof. Luigi Pellegrino, 11 candidature, significative e attestanti la poliedricità del tema “bene comune”. Nella motivazione del conferimento è scritto: l’Operazione Colomba “attraverso il metodo della nonviolenza sa costruire percorsi di dialogo, di tutela della dignità umana in vista del bene comune, agendo con tempestività e imparzialità”.

La pergamena verrà consegnata ufficialmente a Matteo Fadda, responsabile della Operazione Colomba e della Comunità Papa Giovanni XXXIII, dal vescovo di Cuneo-Fossano, mons. Piero Delbosco, nel corso di una cerimonia che si terrà alle 15 presso la Sala Lanteri. Faranno da cornice alcuni brevi interventi sul Premio (Luigi Pellegrino), Antonio Vassallo (Ezio Bernardi), il “bene comune” (Giovanni Quaglia) e una presentazione sintetica delle altre 10 candidature pervenute. L’animazione musicale del pomeriggio sarà affidata a Ale Cometto e Bastian Contrario Small Band.