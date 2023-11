Corridoi universitari: Caritas italiana, arrivati a Fiumicino 12 dei 51 studenti del Programma Unicore. Proseguiranno gli studi in 30 atenei italiani

(foto: Caritas italiana)

Sono atterrati oggi all’aeroporto di Fiumicino, Roma, 12 dei 51 studenti del Programma Unicore, corridoi universitari per rifugiati. Un primo gruppo di 32 studenti era arrivato lo scorso 13 ottobre. Studenti e studentesse, rifugiati in diversi Paesi africani (Kenya, Nigeria, Sudafrica, Uganda, Zambia e Zimbabwe) e selezionati sulla base dei loro iter di studio e della motivazione dalle Università aderenti al Programma, proseguiranno il loro percorso di laurea magistrale presso oltre 30 atenei italiani, ricevendo supporto e accompagnamento dalle Caritas diocesane delle loro destinazioni universitarie. Gli studenti e le studentesse arrivati oggi saranno accolti e frequenteranno le Università dell’Aquila, del Sannio, di Messina, Bari, Napoli, Cagliari, Catania, Milano, Verona, Bergamo e verranno seguiti e orientati e nel percorso di inserimento in Italia dalle Caritas diocesane di Bari, Cagliari, Catania, Milano, Verona, Bergamo, Messina, Napoli, L’Aquila.

Caritas italiana è promotrice e partner del progetto sin dalla prima edizione (ora siamo alla quinta), insieme a Unhcr, Diaconia Valdese, Centro Astalli, per testimoniare attraverso l’impegno delle Caritas diocesane che è possibile creare canali sicuri e legali per le migrazioni.