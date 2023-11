Bibbia e cultura: Facoltà teologica Triveneto, al via una nuova Scuola di alta formazione. Iscrizioni entro il 30 novembre

La Facoltà teologica del Triveneto avvia nell’anno accademico 2023/2024 “Biblica. Scuola di alta formazione in Bibbia e cultura”, organizzata dal ciclo di Licenza in Teologia con il patrocinio del Festival biblico. A tenere lezione saranno biblisti, teologi e filosofi, tra cui Ermes Ronchi, Jean Louis Ska, Silvano Zucal, Marinella Perroni e Stefano Zamagni.

L’iniziativa si propone come un percorso formativo con approfondimenti sugli interrogativi che sollecitano e inquietano credenti e non credenti: dietro alla denatalità che ci affligge ci sono solo problemi economici? In quanti modi possiamo dire “amore”? Davanti alle morti sul lavoro si può ancora affermare che il lavoro nobilita l’uomo? Perché il male? Possiamo ancora sperare?

Il percorso, articolato in sei moduli tematici – Nascere, Custodire, Amare, Lavorare, Soffrire/Morire, Sperare – si sviluppa in due parti: da gennaio a maggio 2024; da ottobre a dicembre 2024. Le lezioni – erogate in forma mista (presenza e online) – si svolgono durante i week-end (4 ore il venerdì pomeriggio e 8 ore il sabato) per un totale di 248 ore di lezione (in presenza e online) e 64 ore di laboratori. Per accedervi, agli studenti ordinari è richiesta una laurea triennale. È possibile iscriversi a singoli moduli come studenti uditori. Il titolo rilasciato dalla Facoltà teologica del Triveneto è un diploma di alta formazione in Bibbia e cultura. I corsi saranno attivati con un minimo di 20 iscritti ordinari. Iscrizioni entro il 30 novembre.