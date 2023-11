Nutrition Day: Roma, inaugurati al Policlinico Gemelli i nuovi ambulatori di nutrizione clinica

foto Policlinico Gemelli

In occasione del Nutrition Day, la giornata internazionale dedicata alla alimentazione che si celebra oggi, la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs ha presentato i nuovi ambulatori destinati a contrastare la malnutrizione in eccesso o in difetto, caratteristica di una serie di patologie: dall’obesità (qui saranno seguiti in follow up i pazienti sottoposti a chirurgia bariatrica), a una serie di tumori e alle malattie infiammatorie croniche intestinali (Mivci). I lavori di ristrutturazione di quest’area sono stati realizzati grazie alla donazione su tecnologia blockchain – la prima di questa natura per un ospedale italiano – da parte di Binance Charity, la fondazione senza scopo di lucro di Binance, il principale ecosistema e fornitore di infrastrutture e servizi blockchain al mondo.

All’interno dei nuovi ambulatori di nutrizione clinica, si colloca anche un Centro di ricerca innovativo del Cemad (Centro malattie apparato digerente). “La nutrizione clinica – spiega Antonio Gasbarrini, direttore Uoc medicina interna e gastroenterologia del Gemelli – ha il suo cardine nell’apparato digerente, pertanto è naturale che il Cemad entrasse in sinergia strettissima con i nuovi ambulatori di nutrizione clinica, attraverso questo Centro di ricerca” che “si occuperà di nutrizione clinica applicata”.

L’alimentazione – commenta Sergio Alfieri, direttore Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche addominali e endocrino-metaboliche del Gemelli – intesa sia come educazione a una corretta dieta nella prevenzione delle malattie”, che “come correzione della malnutrizione nei pazienti neoplastici e non, che come prescrizione dieto-terapica nella preparazione agli interventi chirurgici e come strategia di trattamento delle malattie infiammatorie croniche”, rappresenta “un irrinunciabile strumento terapeutico”. Per Maria Cristina Mele, responsabile Uoc nutrizione clinica del Gemelli, “alcune condizioni patologiche (tumori, malattie degenerative), in particolare quelle a carico di alcuni organi, come l’apparato gastro-intestinale, sono particolarmente invalidanti nel loro percorso. E la nutrizione clinica permette di supportare questi pazienti nei percorsi di cura”.