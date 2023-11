Migranti: domani a Palermo incontro sulle persone migranti vulnerabili in Sicilia

Chi sono le persone migranti vulnerabili in Sicilia e quali sono le principali problematiche che vivono? Come è possibile rispondere ai loro bisogni concreti? A partire da queste domande si svolgerà l’incontro su “VulnerabilItaly. La vulnerabilità dei migranti in Italia” venerdì 10 novembre, alle ore 17 presso l’Istituto Pedro Arrupe in via F. Lehar, 6 a Palermo. Tra le persone riconosciute in uno stato di vulnerabilità sociale ci sono i migranti irregolari che arrivano, da anni, nelle coste italiane. Durante l’incontro saranno distribuite le copie del Rapporto Migrazioni in Sicilia 2022 a cura di Serenella Greco e Giuseppina Tumminelli. “L’idea che sta alla base – spiega Giusi Tumminelli, ricercatrice di sociologia, dipartimento di Scienze Politiche e Relazioni internazionali UniPA) – è proprio quella di approfondire il concetto di vulnerabilità che, partendo dai dati della sezione dedicata, va oltre perché è trasversale a tutto il Rapporto sulle migrazioni in tutte le sue articolazioni. In questo modo, cerchiamo di analizzare la vulnerabilità come un concetto multidisciplinare a cui i nostri relatori daranno un contributo in rapporto a saperi e discipline differenti (sociali, economiche e politiche). La vulnerabilità in senso ampio è diversa dalla fragilità e dalla povertà”. Sempre in tema di immigrazione, sabato 11 novembre alle ore 17 all’Istituto Pedro Arrupe, si svolgerà un altro incontro dedicato ai 20 anni di servizio del Centro Astalli di Palermo.