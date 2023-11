Giubileo 2025: Roma, il 26 novembre il primo degli otto “Concerti del Giubileo”

Domenica 26 novembre, a Roma, alle 18, presso l’Auditorium della Conciliazione (Via della Conciliazione, 4), l’orchestra sinfonica de I Virtuosi di Kiev eseguirà la V Sinfonia di Antonín Dvořák “Dal nuovo Mondo”. Si tratta di un ulteriore evento della rassegna culturale “Giubileo è cultura”, in preparazione all’Anno Santo, promossa dal Dicastero per l’Evangelizzazione, e del primo degli otto “Concerti del Giubileo – Armonie di Speranza”. In quest’ultima sua Sinfonia Dvořák, musicista boemo, prende le distanze dalle sue opere sinfoniche precedenti e trova una linea di scrittura meno solenne e austera, più libera e innovativa. L’orchestra che eseguirà i brani è nata da un gruppo di talentuosi musicisti ucraini ed è diretta dal maestro Dmitry Yablonsky, violoncellista di fama mondiale. “Mi sembra logico aprire la stagione di questi concerti giubilari con la sinfonia di Dvořák”, ha detto mons. Rino Fisichella, pro-prefetto del Dicastero per l’Evangelizzazione e incaricato da Papa Francesco per l’organizzazione del prossimo Giubileo.

“’Dal Nuovo Mondo” richiama il tema della speranza, – ha continuato – la stessa a cui siamo chiamati dal motto di questo Giubileo 2025. I Virtuosi di Kiev, oltre ad essere dei musicisti straordinari, ci danno occasione di esprimere un piccolo gesto di sostegno all’Ucraina, una forma di partecipazione attraverso il linguaggio universale della musica. Nella speranza di un mondo davvero nuovo”. Il concerto è gratuito e la disponibilità dei biglietti è garantita fino ad esaurimento posti. Per partecipare occorre prenotarsi online tramite l’apposita sezione sul sito ufficiale del Giubileo 2025.