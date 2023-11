Giornalismo: Ucsi, dal 10 al 12 novembre ad Assisi la scuola di alta formazione Ucsi “Giancarlo Zizola”

È in programma dal 10 al 12 novembre ad Assisi, la scuola di alta formazione Ucsi “Giancarlo Zizola”, che ha come tema “Un terzo tempo per il giornalismo. Riflessioni sul presente e sfide future”. La scuola, nata come percorso di formazione per giovani giornalisti iscritti, offre la possibilità di confronto su diversi temi professionali con esperti e giornalisti impegnati nelle maggiori testate nazionali e internazionali. Il programma prevede l’apertura alle ore 15,30, nella sala della Conciliazione del Palazzo comunale, con il corso di formazione per i giornalisti e per i 60 corsisti dell’Ucsi. I lavori verranno introdotti dal presidente nazionale Ucsi Vincenzo Varagona, con i saluti del sindaco di Assisi e presidente della Provincia di Perugia Stefania Proietti, l’europarlamentare Beatrice Covassi, il consulente ecclesiastico dell’Ucsi padre Giuseppe Riggio e mons. Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e Città di Castello, e mons. Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi – Nocera Umbra – Gualdo Tadino e di Foligno. A seguire gli interventi della direttrice de La Nazione Agnese Pini (“Il giornalismo del futuro”), la segretaria dell’Ordine dei giornalisti Paola Spadari (“riforma dell’accesso alla professione”), il giornalista di Avvenire Gigio Rancilio (“Le nuove frontiere e nuove insidie per il giornalismo nell’era dell’intelligenza artificiale”) e la presidente del Comitato centenario don Milani Rosy Bindi (“la forza dell’insegnamento: il ricordo di don Milani nel centenario della sua nascita”). Nella seconda giornata, 11 novembre, sul tema “Pronti al domani! Nuovi strumenti e nuove idee”, previsti i laboratori: “Usare l’intelligenza artificiale, tra rischi e potenzialità” (Gigio Rancilio e Vito Macina); “L’esperienza di I-Press: quando l’ufficio stampa incontra il marketing, la creatività e il crowdfunding” (Assia La Rosa e Salvatore Di Salvo); “Imparare a produrre un podcast” (Alessandro Banfi); “ Un terzo tempo per il giornalismo italiano” (Fabio Bolzetta e Nello Scavo); “Ci bastano le “cinque W?: i nuovi punti fermi del giornalismo del futuro” (Renato Piccoli e Giuseppe delle Cave). Domenica 12 novembre le conclusioni del presidente nazionale Ucsi Vincenzo Varagona, della vice Maria Luisa Sgobba e del consulente ecclesiastico nazionale Ucsi padre Giuseppe Riggio, prima della messa nella cappella della cittadella di Assisi.