Papa Francesco: a Dubai dal 1° al 3 dicembre per la Cop28. Il programma del viaggio

Il Papa andrà a Dubai dal 1° al 3 dicembre, per partecipare alla Cop28. A confermarlo è il programma del viaggio apostolico, diffuso oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede. Venerdì 1° dicembre, alle 11.30, l’aereo con a bordo il Santo Padre partirà dall’aeroporto di Fiumicino, con arrivo previsto a Dubai per le 20.25, ora della cerimonia di accoglienza. Sabato 2 dicembre, alle 10, il Papa interverrà alla Cop28 presso l’Expo City. Alle 10.30 sono in programma alcuni incontri privati bilaterali, che continueranno anche nel pomeriggio, a partire dalle 15.30. Domenica 3 dicembre, Papa Francesco alle 9 inaugurerà il “Faith Pavillon” presso l’Expo City e pronuncerà un saluto. Alle 10.15 la partenza dall’aeroporto di Dubai, con arrivo previsto a Roma Fiumicino alle 14.40.