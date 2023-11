Diocesi: Viterbo, 600 bambini con il vescovo Piazza hanno partecipato in Vaticano all’incontro con il Papa

Anche 600 bambini della diocesi di Viterbo hanno partecipato lunedì scorso all’incontro con Papa Francesco in Vaticano.

La giornata a Roma dei piccoli viterbesi si è conclusa con la celebrazione eucaristica all’altare della Cattedra nella basilica di San Pietro.

“Un momento intimo e gioioso – spiega don Emanuele Germani, direttore dell’Ufficio Stampa e Comunicazioni sociali della diocesi – dove il nostro vescovo Orazio Francesco ha tenuto ai bambini una breve catechesi sul Credo e sulla professione di fede che trova nella figura di Pietro la massima espressione di amore e passione”. “Dopo aver incontrato Francesco, siamo venuti da Pietro, per ricevere da lui forza e ispirazione”, ha commentato il vescovo salutando i bambini al termine della celebrazione. “Mai avere paura – ha sottolineato mons. Piazza – anche quando la Chiesa, le nostre comunità e la nostra vita sono messe alla prova, perché con noi c’è sempre il Signore che ci sostiene e ci protegge”.

Presenti alla messa anche molti sacerdoti e parroci della diocesi, religiosi e suore con tanti educatori e genitori accompagnatori.

Al termine della messa, nel retro della basilica di San Pietro un fuori programma che ha emozionato tutti. “Appena terminata la foto ricordo – racconta don Germani –, i bambini si sono accorti del passaggio a piedi del Papa che stava rientrando a Santa Marta e tra applausi e canti lo hanno circondato festosamente. Emozione e grande gioia ha invaso il cuore di tutti soprattutto per i nostri piccoli che hanno potuto toccare e salutare da vicino il Santo Padre”.