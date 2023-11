Diocesi: Checchinato (Cosenza-Bisignano), “da che parte vogliamo stare?”

(foto: SIR)

“Da che parte vogliamo stare?”. Lo ha detto questa mattina mons. Giovanni Checchinato, arcivescovo di Cosenza-Bisignano, intervenendo all’Università della Calabria, dove questa mattina è stato presentato il suo volume “Omelie per gli invisibili. Storia di un vescovo dove cresce la quarta mafia”. L’evento è stato organizzato dall’ufficio Migrantes diocesano e ha visto la partecipazione di un centinaio di studenti dell’Unical, che hanno interloquito con il vescovo. Mons. Checchinato ha portato la propria esperienza alla guida della diocesi di San Severo, evidenziando – a proposito delle migrazioni – che “abbiamo bisogno di cogliere il dato della complessità, dentro alla quale siamo tutti inseriti”. “Abbiamo bisogno – ha proseguito il presule – di farci carico della storia in quanto tale, rinunciando alla tentazione del rimanere alla finestra” e così “essere cittadinanza attiva e, per chi crede, accogliere la dimensione dell’incarnazione, per la quale la cifra del nostro agire è Gesù cristo”.