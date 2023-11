Previdenza: Acli Bologna, domani incontro su inverno demografico e nodo pensioni

Inverno demografico e nodo pensioni. La Manovra 2024 approdata in Parlamento prevede interventi nella determinazione del diritto e dell’importo delle diverse “pensioni anticipate”, dalla quota 103 all’opzione donna. C’è poi il nodo dei cittadini stranieri, soprattutto delle collaboratrici familiari e di coloro che, pur raggiunto il requisito anagrafico, non hanno versato contributi sufficienti e non hanno risorse per versare la parte mancante: nessuna banca eroga loro un prestito ad hoc e restano in un limbo fatto di povertà e mancata esigibilità di un diritto. Di tutto questo si parlerà in una conferenza stampa che si terrà il 10 novembre alle 12.30 presso la sede delle Acli provinciali di Bologna. Interverranno: Filippo Diaco, presidente del Patronato Acli di Bologna, Chiara Pazzaglia, presidente delle Acli di Bologna, Matteo Mariottini, direttore del Patronato Acli Bologna, e Valeria Ciferri, direttore della sede provinciale Inps di Bologna. Nel corso della conferenza stampa verranno presentate “storie emblematiche di cittadini che si sono rivolti al Patronato Acli” e forniti “i numeri delle pratiche svolte confrontati con quelli a disposizione dell’Inps”.