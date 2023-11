Unitalsi: la “Peregrinatio Mariae” fa tappa a Palmanova. Stasera messa presieduta da mons. Mazzocato e processione aux flambeaux

La “Peregrinatio Mariae” organizzata dall’Unitalsi per i 120 anni della sua fondazione fa tappa a Palmanova, presso il duomo. L’accoglienza della statua di Maria SS. di Lourdes è prevista oggi, per le 10.30; alle 11 sarà recitato il Santo Rosario con la partecipazione della sottosezione udinese dell’Unitalsi. Alle 12 la messa mariana sarà presieduta da mons. Arnaldo Greco, assistente della sottosezione di Gorizia. Il Rosario sarà recitato anche alle 15 e alle 18, rispettivamente con la sottosezione Unitalsi di Gorizia e di Trieste. Alle 19, infine, la celebrazione eucaristica conclusiva, presieduta dall’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, la processione aux flambeaux e la preghiera di affidamento a Maria.

Al termine della celebrazione, la statua di Maria SS. di Lourdes sarà consegnata alla sottosezione Unitalsi di Padova per proseguire il suo viaggio.