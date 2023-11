Diocesi: Cagliari, due giornate di studio su “The Economy of Francesco: Radici, sfide e prospettive”

Giovedì 9 e venerdì 10 novembre, presso l’aula magna del Seminario Arcivescovile di Cagliari, si terranno 2 giornate di studio su “The Economy of Francesco: Radici, sfide e prospettive”. L’evento, organizzato dal Progetto Policoro della diocesi sarda in collaborazione con la Facoltà di Scienze Giuridiche, Economiche e Politiche dell’Università di Cagliari, “intende promuovere due momenti di riflessione con i giovani e gli studiosi del territorio rispetto ai temi dell’Economia civile, e di come alcuni principi ispiratori dell’Economia di Francesco possano essere applicati concretamente nel quotidiano, attraverso la guida di esperti del settore”. Aprirà i lavori l’arcivescovo Giuseppe Baturi. Per il responsabile diocesano del Progetto Policoro don Mariano Matzeu “il Papa ha voluto lanciare alla Chiesa e al mondo una sfida importante quando ha chiesto che 500 giovani economisti si potessero ritrovare per riflettere sul tema dell’economia, dove il modello sarebbe stato ispirato a Francesco d’Assisi, basata sullo sguardo verso l’altro e non più sul profitto. Spero – conclude – che questo incontro possa avere un riverbero ampio sul panorama regionale, poiché ritengo importante pensare una nuova economia alla quale i giovani possano guardare come modello”. “Il Progetto – spiega l’animatrice di comunità Chiara Durzu – abbraccia tre uffici di pastorale: Sociale e del lavoro, Caritas e giovanile. Speriamo con questa iniziativa di aprire nuove prospettive”. Tra i relatori suor Alessandra Smerilli segretaria del dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, e membro del comitato scientifico di EoF, che proporrà una relazione sul tema “Dalla ‘Laudato sii’ alla ‘Laudate Deum’. La prospettiva economica di Papa Francesco”. Interverranno inoltre gli economisti Luigino Bruni e Vittorio Pelligra. Le sessioni di lavoro si svolgeranno giovedì dalle 17 alle 19 e venerdì dalle 9.30 alle 17.