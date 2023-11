Perù: Vescovi e Caritas, colletta nazionale il 19 novembre per “Non distogliere lo sguardo dai poveri”

La Conferenza episcopale peruviana, attraverso la Caritas del Perù, ha indetto la Colletta nazionale “Mira con el corazón: no apartes tu rostro del pobre” (“Guarda con il cuore: non distogliere lo sguardo dai poveri”), che si terrà domenica 19 novembre, in occasione della VII Giornata mondiale dei poveri. Una colletta che assume un significato ulteriore, guardando alla situazione dei numerosi peruviani colpiti di recente da calamità, e soprattutto dal maltempo lungo le coste del Pacifico. “Vi invito a unirvi alla solidarietà, ad accogliere e integrare tutti i peruviani attraverso la rete più grande del Perù, che è la Chiesa cattolica. Che la Caritas sia la carezza della nostra Chiesa, soprattutto per i più poveri e dimenticati”, ha detto il presidente della Conferenza episcopale peruviana, mons. Miguel Cabrejos Vidarte, arcivescovo di Trujillo, durante la cerimonia di lancio. Il nunzio apostolico in Perù, mons. Paolo Rocco Gualtieri, ha sottolineato l’amore che Cristo ha per il popolo di Dio e ha esortato a “guardare ciascuno dei suoi figli come Cristo guarda noi con compassione”. “Questa raccolta fa parte della giornata di preghiera per i poveri ed è un semplice scambio che produce un fondo che diventa un fondo competitivo per realizzare progetti di prevenzione e mitigazione di fronte ai fenomeni naturali che si avvicinano”, ha osservato l’arcivescovo di Lima, mons. Carlos Castillo Mattasoglio. Infine, il primo vicepresidente della Caritas del Perù, mons. Guillermo Cornejo Monzón, ha salutato il grande sostegno delle Caritas diocesane per raggiungere l’obiettivo, “perché dobbiamo guardare con il cuore e sostenere tutti i nostri fratelli e sorelle che hanno bisogno di noi e che avranno bisogno di noi per molto tempo a venire”. La raccolta nazionale di Caritas Perù fornirà un Fondo di emergenza per facilitare una risposta rapida in situazioni di emergenza a livello nazionale o regionale.