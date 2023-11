Attacco a Israele: Comunità ebraica di Roma, oggi alle 14 in Campidoglio passeggini vuoti per la liberazione dei piccoli ostaggi

Ad un mese dal brutale attacco di Hamas, “Passeggini vuoti in Campidoglio” è l’iniziativa promossa dalla Comunità Ebraica di Roma per “tenere alta l’attenzione sulla drammatica situazione degli ostaggi. Tra questi innocenti, rapiti lo scorso 7 ottobre e deportati a Gaza, ci sono molti bambini”. E’ quanto fa sapere in una nota la Comunità ebraica di Roma, invitando ad un flash mob che avrà luogo oggi, martedì 7 novembre, dalle ore 14 presso Piazza del Campidoglio. Saranno esposti passeggini vuoti per ricordare i bambini strappati alle loro case e verranno affisse le loro fotografie per chiedere insieme il loro rilascio.