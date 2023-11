Alluvione in Toscana: Caritas Italiana vicina alle popolazioni colpite. Don Pagniello, “un supporto che andrà al di là dell’emergenza in corso”

A partire da giovedì 2 novembre scorso, Caritas Italiana, da subito in contatto con le Caritas diocesane dei territori coinvolti dalle forti raffiche di vento e piogge eccezionali che hanno colpito con violenza varie Regioni italiane, in particolare la Toscana, ha seguito fin dai primi momenti l’evoluzione della situazione, esprimendo cordoglio per le vittime e vicinanza alle popolazioni colpite, pronta ad attivarsi in coordinamento con le realtà locali.

Nonostante gli stessi edifici di molte diocesi toscane siano stati danneggiati – viene spiegato in una nota diffusa oggi –, tutte si sono attivate anche tramite le Caritas locali per rispondere ai bisogni delle persone, con l’ascolto, l’accoglienza per gli sfollati e un primo sostegno materiale, attivando raccolte fondi.

La diocesi di Pistoia ad esempio donerà quanto raccolto in occasione della Giornata mondiale dei poveri (19 novembre 2023) a favore delle popolazioni colpite dall’alluvione, mentre la diocesi di Firenze ha avviato una raccolta fondi a favore delle famiglie della diocesi che hanno subito danni. Nella diocesi di Prato diversi centri parrocchiali hanno messo a disposizione un aiuto di vicinato (pasti, vestiario, oggetti, spazi per il baby-sitting ecc.).

“Grazie alla generosità degli italiani, che sta passando in queste ore anche dall’impegno di migliaia di volontari, potremo dare un concreto sollievo e un segno tangibile di vicinanza a centinaia di persone colpite direttamente o indirettamente dai danni delle alluvioni”, ha dichiarato il direttore di Caritas Italiana, don Marco Pagniello, aggiungendo che “l’ascolto e l’accompagnamento delle persone da parte delle Caritas diocesane intende concretizzarsi in un supporto che vada anche al di là dell’emergenza in corso”.

È possibile contribuire agli interventi di Caritas Italiana per questa emergenza anche on-line su donazioni.caritas.it.