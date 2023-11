Ue-Giordania: Von der Leyen incontra re Abdullah e annuncia pacchetto di aiuti. Preoccupazione condivisa per il conflitto in Medio Oriente

(Photo European Commission)

(Bruxelles) La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha accolto oggi a Bruxelles il re Abdullah II del Regno hascemita di Giordania. “Le discussioni si sono incentrate sui recenti sviluppi” del conflitto tra Israele e Hamas, “e sulla necessità di evitare ricadute negative nella regione, dove la Giordania svolge un ruolo fondamentale di stabilizzazione”, spiegano alla Commissione. Durante la visita, la Commissione ha anche annunciato un sostanzioso pacchetto di sostegno dell’Ue alla Giordania del valore di 902 milioni di euro (402 milioni di euro in sovvenzioni e 500 milioni di euro in prestiti da parte della Banca europea per gli investimenti). La presidente Von der Leyen ha dichiarato: “ringrazio il re Abdullah II per il suo ruolo fondamentale di stabilizzazione nella regione. L’Ue è un forte amico e partner della Giordania e la nostra cooperazione abbraccia molti settori, dalla cultura alla gestione delle risorse idriche, dal sostegno ai rifugiati all’istruzione e alla formazione. Questo è il motivo per cui sono felice di annunciare oggi che continueremo a sostenere con forza il processo di riforma della Giordania e la modernizzazione della sua economia”.