Alluvione in Toscana: Prato, raccolta di alimenti e prodotti di pulizia per le famiglie colpite

(foto Accademia di San Giusto)

L’Associazione Accademia di San Giusto, assieme alla Croce d’Oro di Prato, promuovono una raccolta di generi alimentari e prodotti di pulizia in favore delle famiglie colpite dall’alluvione a Prato, che vedrà 2 centri di raccolta in città, nell’ex Teatro a San Giusto in via della Rimembranza 2 (dal lunedì al venerdì 16-20 – scrivendo a Edoardo 3895437717 o Gabriele 3513130492), ed in via Egisto Niccoli 2 (tutti i giorni 10-13 e 15-19 – scrivendo a Fabrizio 3339372969 o Urano 3481378005). Si possono donare prodotti a lunga conservazione: pasta, passata di pomodoro, tonno in scatola, fagioli, farina, biscotti, latte a lunga conservazione, olio, ma anche farmaci e prodotti per la persona (salviette, saponi, detergenti, assorbenti), e prodotti per la pulizia della casa: stracci, moci, scope, secchi, spruzzini vari per rimuovere detriti e fango.