Diocesi: Lodi, domenica la festa per i 100 anni del Collegio vescovile

“We Care”. Il Collegio vescovile di Lodi compie 100 anni e festeggia questo traguardo per tutta la giornata di domenica 12 novembre. Si parte alle 15 con la santa messa in cattedrale presieduta dal vescovo di Lodi, mons. Maurizio Malvestiti. Alle 16,15 “Festa in Collegio”: il Collegio apre le porte a tutti gli amici presenti e passati con giochi e stand, mostra fotografica e tanto divertimento. Alle 18,30 il taglio della torta per il traguardo raggiunto.

Inaugurato nel 1923, il Collegio vescovile di tanti ragazzi e tante ragazze del Lodigiano.