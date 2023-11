Honduras: mons. José Vicente Nácher (Tegucigalpa) nuovo presidente della Conferenza episcopale

Mons. José Vicente Nácher, arcivescovo di Tegucigalpa, è il nuovo presidente della Conferenza episcopale dell’Honduras, dopo l’improvvisa morte di mons. Roberto Camilleri, vescovo di Comayagua, avvenuta il 17 ottobre, che era stato eletto per il periodo 2022-2025. L’arcivescovo è da pochi giorni arrivato in Honduras dal Vaticano, dopo aver partecipato alla prima fase del Sinodo 2021-2024. La Conferenza episcopale, in un comunicato, ringrazia mons. Nácher “per la sua generosità e disponibilità al servizio dei fratelli, in particolare in questa responsabilità, e gli assicuriamo la nostra preghiera in ogni momento”.