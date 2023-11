Lotta alle dipendenze: Squillaci (Fict), “profondo dispiacere per scomparsa di Guido Faillace. Uomo di azione instancabile, riservato e determinato”

Le comunità terapeutiche della Fict-Federazione italiana comunità terapeutiche apprendono “con profondo dispiacere” la notizia della scomparsa di Guido Faillace, presidente nazionale di FeDerSerD. “Uomo di azione instancabile, riservato e determinato, un amico con il quale da anni abbiamo condiviso molte battaglie e un percorso in nome dell’integrazione del servizio pubblico e del privato sociale e della revisione della normativa sulle dipendenze patologiche. Abbiamo partecipato insieme a numerosi tavoli per impegnarci a promuovere campagne di sensibilizzazione culturale, politica e scientifica per riscrivere il sistema di intervento sulla base dei principi di accoglienza e non di stigmatizzazione delle persone tossicodipendenti”, afferma Luciano Squillaci, presidente della Fict.

“Noi lo ricorderemo per questo spirito e per questa umanità, per la sua passione alla ricerca e alla formazione, per la sua lotta a porre al centro i bisogni delle persone. Caro Guido – conclude Squillaci -, continueremo a portare avanti le battaglie iniziate insieme”.