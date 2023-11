Diocesi: Cesena, il 10 novembre un incontro in Seminario su “La spiritualità nella cura”

Un incontro promosso dalla Pastorale della salute della diocesi di Cesena-Sarsina con don Tullio Proserpio, cappellano dell’Istituto nazionale dei Tumori di Milano, si terrà venerdì 10 novembre alle 20.45 nei locali del seminario di Cesena, in via del seminario, 85. “La spiritualità nella cura. Condivisione di una esperienza” è il titolo dell’appuntamento. La serata è rivolta in maniera particolare a quanti sono impegnati in ambito sanitario in ospedale, case di cura, Rsa.

Nel 2022, insieme a Carlo Alfredo Clerici, specialista in psicologia clinica e psicoterapeuta, don Tullio ha pubblicato un libro dal titolo “La spiritualità nella cura”. Papa Francesco ha firmato la prefazione e ciò dimostra come il libro ponga a tema un argomento particolarmente delicato e importante, quale la spiritualità nel momento della malattia.