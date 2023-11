Festival della cultura paralimpica: il presidente Mattarella all’inaugurazione del 14 novembre a Taranto

(foto Cip)

È in programma dal 14 al 17 novembre prossimo nell’Arsenale militare marittimo ed in piazza della Vittoria a Taranto, il Festival della cultura paralimpica dal titolo “Sport, linguaggio universale”, promosso dal 2018 dal Cip-Comitato italiano paralimpico nell’intento di offrire attraverso lo sport una diversa percezione della disabilità, favorendo la crescita civile della società e la diffusione di un messaggio di inclusione e integrazione. Sarà presente alla cerimonia inaugurale il presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella. Quattro giorni di dibattiti, testimonianze, mostre, incontri, presentazioni di libri, film e documentari, chiamando a raccolta tutti coloro che hanno dato un contributo sul tema sport, inclusione e disabilità, contribuendo a sottolineare la capacità dello sport di superare limiti, confini e barriere. Prenderanno parte all’evento intellettuali, giornalisti, personaggi dello spettacolo, rappresentanti istituzionali, atlete e atleti come, fra gli altri, i campioni Filippo Tortu, Marco Tardelli, Benedetta Pilato, Paolo Pizzo, Mahdia Sharifi, i tecnici Amauri Ribeiro e Alessandra Campedelli, gli attori Raoul Bova, insieme al cast dei Fantastici 5 (Fiorenza D’Antonio, Enea Barozzi, Chiara Bordi, Vittorio Magazzù) e Roberto Ciufoli, i giornalisti Iacopo Volpi, Riccardo Cucchi, Valentina Bisti, Arianna Secondini, Luca Di Bella, Giacomo Prioreschi, Claudio Arrigoni, Lorenzo Roata, la Presidente di Emergency Rossella Miccio, il commissario straordinario di Inail Fabrizio D’Ascenzo, i performers Lis Zena Vanacore e Valentina Di Leva, la influencer Nadia Lauricella ed altri ancora. Protagonisti del festival le atlete e gli atleti paralimpici con le loro storie: Ambra Sabatini, Martina Caironi e Monica Contrafatto – campionesse di atletica leggera e vincitrici di oro, argento e bronzo nei 100 metri T63 alle Paralimpiadi di Tokyo e ai Mondiali di Parigi – Simone Barlaam, campione di nuoto paralimpico e Best Male Athlete ai Para Awards 2023 dell’International Paralympic Committee; l’atleta afghana di parataekwondo Zakia Khudadadi, il giocatore della nazionale polacca di calcio amputati Marcin Oleksy, vincitore del Fifa Puskás Award 2022 come miglior goal. Presenti anche gli atleti paralimpici Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli, Gaia e Sara Maragno, Matteo Falchi (nuoto), Enza Petrilli (tiro con l’arco), Dong Dong Camanni (judo), Joseph Joel Boganelli ed Enrico Ghione (basket in carrozzina), Marcello Bernabeo (basket), Giacomo Perini (canottaggio), Eleonora De Paolis (canoa), Francesca Tarantello e Silvia Visaggi (triathlon), Rossana Pasquino (scherma in carrozzina), Giuseppe Romele (sci nordico e triathlon), Rosa Efomo De Marco (badminton), Riccardo Maino (ginnastica artistica), Bryan Ramirez e Paul Iyobo (calcio B1), Donato Grande (powerchair football), Maria Josè Giorio (atletica leggera), Andrea Devicenzi (ciclismo). Parteciperà all’evento anche la Fondazione Milano-Cortina 2026.